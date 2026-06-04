O pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que "o mal vai ser expulso do governo do Brasil" e que o país vive uma "guerra espiritual".

A declaração foi feita na Marcha para Jesus, que acontece em São Paulo.

"Vamos orar pelo nosso Brasil, essa guerra é espiritual. Maior resposta que podemos dar ao mal que vai ser expulso do governo do Brasil esse ano", declarou.