Uma festa de aniversário pelos supostos 12 anos marcou um dos momentos mais simbólicos do golpe atribuído a uma mulher de 37 anos presa em Joinville, no norte de Santa Catarina.

Durante 14 meses, ela convenceu uma família de que era uma adolescente vítima de abusos. Ganhou quarto próprio, presentes e passou a ser tratada como filha, segundo a polícia.

Para o delegado Rodrigo Gusso, responsável pela investigação, o caso revela o "alto poder de convencimento e empatia" da mulher.