O Uruguai confirmou a lesão de Arrascaeta, meia do Flamengo, mas confirmou que o jogador estará na Copa do Mundo.

Arrascaeta sentiu dores musculares no treino realizado nesta terça-feira (02), no Uruguai. Ele saiu da atividade com um "desconforto" e realizou exames de imagem para ter o diagnóstico.

O meia teve lesão muscular na panturrilha. O problema físico, no entanto, não impede a participação do jogador na Copa, segundo o comunicado do Uruguai.