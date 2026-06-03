Técnicos argentinos dominam Copa; portugueses têm 1 representante
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Que técnicos portugueses estão em alta no Brasil já é um assunto discutido em mesas redondas há tempos. Mas, ao menos na Copa do Mundo, os treinadores de Portugal estão com prestígio em baixa.
Se pela primeira vez na história não há nem um técnico do Brasil (nem mesmo na seleção nacional), o Mundial verá apenas um treinador português no banco de reservas. E nem é dirigindo o seu país.
Carlos Queiroz, que nasceu em Moçambique e é naturalizado português, vai dirigir a seleção de Gana. O time africano está no Grupo L e estreia dia 17 contra o Panamá. Depois joga contra Inglaterra (dia 23) e Croácia (27).
Em território brasileiro, Abel Ferreira é figura intocável no Palmeiras desde 2020. Jorge Jesus é quase um deus para os flamenguistas, e outros nomes também foram bem valorizados nos últimos anos como Artur Jorge (campeão da Libertadores com o Botafogo), Luís Castro (hoje no Grêmio), Leonardo Jardim (saiu do Cruzeiro e foi para o Flamengo). Isso sem falar em outros dois que também chegaram em alta (e saíram em baixa) como António Oliveira e Vitor Pereira.
Segundo dados da Opta, empresa de estatísticas esportivas, a Argentina é o país com o maior número de técnicos na Copa que começa dia 11 na América do Norte (Estados Unidos, México e Canadá).
Argentinos comandarão a Argentina (Lionel Scaloni busca o bi), a Colômbia (Néstor Lorenzo), o Equador (Sebastián Beccacece), o Paraguai (Gustavo Alfaro), os Estados Unidos (Mauricio Pochettino) e o Uruguai (Marcelo Bielsa).
A França vem em segundo lugar, provavelmente influenciada também pela língua. Além da seleção francesa, com Didier Deschamps, contrataram treinadores do país europeu a República Democrática do Congo (Sébastien Desabre), a Bélgica (Rudi Garcia), a Tunísia (Sabri Lamouchi) e o Haiti (Sébastien Migné).
Há outros casos semelhantes ao de Portugal. Espanha, Marrocos e Estados Unidos são treinados por estrangeiros, mas há técnicos nascidos nesses países comandando outras seleções na Copa. E a tetracampeã Itália, que ficou fora mais uma vez de um Mundial, terá três representantes. Os mais famosos são Carlo Ancelotti, no Brasil, e o zagueiro campeão mundial em 2006, Fabio Cannavaro, pelo Uzbequistão.
Confira o ranking dos técnicos da Copa por país
6 técnicos
- Argentina (Argentina, Colômbia, Equador, Paraguai, Estados Unidos e Uruguai)
5 técnicos
- França (Bélgica, Congo, França, Haiti e Tunísia)
4 técnicos
- Espanha (Panamá, Portugal, Qatar e Espanha)
3 técnicos
- Alemanha (Áustria, Inglaterra e Alemanha)
- Itália (Brasil, Turquia e Uzbequistão)
2 técnicos
- Bélgica (Marrocos e África do Sul)
- Inglaterra (Nova Zelândia e Suécia)
- Austrália (Austrália e Iraque)
- Holanda (Curaçao e Holanda)
- Suíça (Argélia e Suíça)
1 técnico
- Bósnia e Herzegovina (Bósnia e Herzegovina)
- Noruega (Noruega)
- Portugal (Gana)
- Escócia (Escócia)
- Japão (Japão)
- Senegal (Senegal)
- Cabo Verde (Cabo Verde)
- Coreia do Sul (Coreia do Sul)
- Costa do Marfim (Costa do Marfim)
- Croácia (Croácia)
- República Tcheca (República Tcheca)
- Egito (Egito)
- Grécia (Arábia Saudita)
- Irã (Irã)
- México (México)
- Marrocos (Jordânia)
- Estados Unidos (Canadá)