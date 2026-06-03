Que técnicos portugueses estão em alta no Brasil já é um assunto discutido em mesas redondas há tempos. Mas, ao menos na Copa do Mundo, os treinadores de Portugal estão com prestígio em baixa.

Se pela primeira vez na história não há nem um técnico do Brasil (nem mesmo na seleção nacional), o Mundial verá apenas um treinador português no banco de reservas. E nem é dirigindo o seu país.

Carlos Queiroz, que nasceu em Moçambique e é naturalizado português, vai dirigir a seleção de Gana. O time africano está no Grupo L e estreia dia 17 contra o Panamá. Depois joga contra Inglaterra (dia 23) e Croácia (27).