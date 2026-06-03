Uma mulher de 37 anos foi presa nesta terça-feira (2) pela Polícia Civil de Santa Catarina por fingir ter 12 anos e conseguir a ajuda de uma família, onde era tratada como filha adotiva.

Ao alegar ter sofrido abusos no Pará, ela conseguiu abrigo por mais de um ano na casa localizada no distrito de Pirabeiraba, em Joinville.

A prisão em flagrante foi feita por policiais da 6ª Delegacia de Polícia de Joinville. A mulher é suspeita de estelionato e falsa identidade. Ela foi encontrada na casa das vítimas, onde morava há 14 meses.