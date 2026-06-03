O promotor Fábio Vieira manteve a acusação contra Jairo de Souza, o Jairinho, e a ex-diretora escolar Monique Medeiros, durante as alegações finais do julgamento da morte de Henry Borel. Ele chamou o padrasto de "psicopata severo" e a mãe de "narcisista".

"Sentada aqui no banco dos réus, ela em nenhum momento disse: 'podem me condenar, a pena maior foi a morte do meu filho'. Ela se coloca em primeira pessoa o tempo inteiro, o filho dela nunca esteve em primeiro lugar. Ela se diz a injustiçada", diz Vieira, referindo-se a Monique, mãe de Henry.

No início da sua fala, o promotor passou um vídeo da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva que falava sobre psicopatas e narcisistas, o que relacionou ao comportamento dos réus.