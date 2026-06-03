Marcela conversou com o médico e agradeceu por ele ter salvado sua vida. Mike Andrade improvisou um torniquete com o cordão do short e fez uma compressão direta na área do ferimento para tentar conter a hemorragia.

Gravação foi feita pelo médico Mike Andrade, que prestou os primeiros socorros ainda na praia após o ataque. "Oi, gente, estou bem. Vai dar tudo certo, seguindo minha vida", afirma Marcela no vídeo.

A jovem Marcela Vitória de Lima Santos, 19, que teve a perna amputada após ser atacada por um tubarão em uma praia do Recife, afirmou em um vídeo gravado dentro da UTI que se recupera bem

Reencontro entre os dois ocorreu hoje, na UTI do Hospital da Restauração, onde ela está internada. O menino de 11 anos, que também foi mordido por um tubarão, no último domingo (31), em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, está na UTI Pediátrica da mesma unidade de saúde. As duas vítimas não têm previsão de alta.

Mike Andrade, que é natural de Minas Gerais, passeava pela praia no momento do incidente. "O hotel [em] que eu estava hospedado [fica] bem em frente de onde aconteceu. Eu e minha mãe, a gente tinha um passeio para Olinda, minha mãe ficou indisposta, preferiu não ir, preferiu voltar para o hotel. A gente estava dentro do hotel e falou: 'já que a gente está aqui, vamos, pelo menos, colocar o pé na areia'. Parece que eu estava saindo só para fazer isso, não estava lá disponível, não estava lá sentado. Eu atravessei a rua e vi tudo acontecer", afirmou à TV Globo.

No domingo, um menino de 11 anos foi mordido na coxa e na mão por um tubarão na praia de Piedade. Ele recebeu os primeiros socorros no Hospital da Aeronáutica e foi transferido para o Hospital da Restauração, onde teve a perna amputada.