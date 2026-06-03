O pré-candidato do PL à Presidência exibiu nesta quarta-feira (4) cartaz com a mensagem "O Pix é do Brasil e do Bolsonaro!!!" um dia após o petista levantar outro que dizia "O Pix é do Brasil!".

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (4) que as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos são de responsabilidade do presidente Lula (PT).

"Se o presidente tivesse boa relação com os EUA, o Brasil estaria fora dessa lista. Essa tarifa é do Lula, é por causa do seu comportamento de agressão aos EUA, as empresas brasileiras podem ser penalizadas por isso", disse Flávio, durante a agenda no Ceasa (Centrais de Abastecimento) em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O senador citou a carta que ele disse ter enviado ao governo Donald Trump para pedir que o país não imponha tarifas de 25% aos produtos brasileiros, como recomendou uma investigação comercial da Casa Branca.

O Pix, que virou alvo de disputa entre os dois líderes da corrida presidencial, foi citado pelo governo dos Estados Unidos como uma das razões para a nova proposta de tarifaço.