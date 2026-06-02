02 de junho de 2026
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LOTERIAS

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 32 milhões

da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/Agência Brasil
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.014 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 32 milhões para o próximo sorteio.

  • Os números sorteados são: 27 - 30 - 35 - 40 - 44 - 58;
  • 24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 57.298,00 cada;
  • 1.782 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.272,01 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (6), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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