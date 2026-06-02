A farmacêutica EMS informou que o Ozivy, medicamento à base de semaglutida indicado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2, será comercializado por R$ 452 a caneta e chegará às farmácias brasileiras a partir de 15 de junho.

Segundo a empresa, o medicamento será vendido em embalagens com uma ou duas canetas. Mais de 500 mil unidades serão disponibilizadas no primeiro ciclo de abastecimento, com distribuição nas principais redes farmacêuticas do país.

A EMS também anunciou um programa de adesão para pacientes, chamado Vida Mais Leve, pelo qual o custo médio mensal será de R$ 287 durante os três primeiros meses de tratamento. A partir do quarto mês, o valor passará a ser de R$ 498 por caneta dentro do mesmo programa.