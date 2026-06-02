Espanha e França são as favoritas na Copa, aponta supercomputador
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Campeã da Eurocopa de 2024 e vice-campeã da última edição da Copa do Mundo, a Espanha e a França são as duas principais favoritas para levantar o troféu de campeão mundial no próximo dia 19 de julho no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos arredores de Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Ao menos é o que apontam as projeções do supercomputador da Opta Analyst, empresa especializada em estatísticas esportivas.
De acordo com os cálculos, que levaram em conta cerca de 10 mil simulações, os espanhóis têm cerca de 16,1% de probabilidade de sagrarem-se bicampeões, após o primeiro título em 2010, na África do Sul, enquanto os franceses aparecem com 13% de chances de levantarem a taça pela terceira vez, depois das conquistas em 1998 e 2018.
"Em um torneio com 48 equipes, existe uma ampla gama de resultados possíveis, e nenhuma equipe conseguirá atingir percentuais altíssimos", aponta a Opta.
Ainda conforme com as projeções do supercomputador, a Inglaterra do artilheiro Harry Kane, a atual campeã Argentina do craque Lionel Messi, e a seleção de Portugal de Cristiano Ronaldo, completam o top 5 das equipes com mais chances de vencerem o torneio da Fifa (Federação Internacional de Futebol) que começa no próximo dia 11, com percentuais de 11,2%, 10,4% e 7%, respectivamente.
A seleção brasileira pentacampeã capitaneada por Neymar aparece na sexta posição, com 6,6% de probabilidade de colocar a sexta estrela em cima do escudo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).
Mais quatro europeus completam a lista de dez seleções com mais chance de vencer a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte -Alemanha (5,1%), Holanda (3,6%), Noruega (3,5%) e Bélgica (2,4%).
A primeira edição do Mundial expandido com 48 equipes terá um total de 104 partidas. Na fase de grupos, haverá 12 chaves com quatro times cada uma. Os dois primeiros de cada chave avançam, mais os oito melhores terceiros colocados, com as 32 seleções passando a se enfrentar em partidas de mata-mata.