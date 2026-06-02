Campeã da Eurocopa de 2024 e vice-campeã da última edição da Copa do Mundo, a Espanha e a França são as duas principais favoritas para levantar o troféu de campeão mundial no próximo dia 19 de julho no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos arredores de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Ao menos é o que apontam as projeções do supercomputador da Opta Analyst, empresa especializada em estatísticas esportivas.

De acordo com os cálculos, que levaram em conta cerca de 10 mil simulações, os espanhóis têm cerca de 16,1% de probabilidade de sagrarem-se bicampeões, após o primeiro título em 2010, na África do Sul, enquanto os franceses aparecem com 13% de chances de levantarem a taça pela terceira vez, depois das conquistas em 1998 e 2018.