A Força Aérea Brasileira (FAB) afirmou não ter registrado qualquer ocorrência incomum no espaço aéreo de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, Paraná após a repercussão de um vídeo publicado pelo influenciador Mayk Leão relatando a suposta aparição de um objeto voador não identificado (Ovni).

Em nota, a corporação informou, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), que não houve detecção de objetos desconhecidos pelos radares de defesa aérea nem registros de ocorrências semelhantes por aeroportos da região no último dia 31 de maio. "A vigilância e o controle do espaço aéreo transcorreram dentro da normalidade", informou a FAB.

O caso ganhou repercussão após Mayk Leão compartilhar nas redes sociais um vídeo em que afirma ter visto um objeto luminoso de grandes proporções sobre sua propriedade. Segundo ele, o artefato permaneceu parado por alguns instantes antes de desaparecer.