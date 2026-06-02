O meio-campista Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, deixou o treino do Uruguai nesta terça-feira (2) com dores e fará exames para determinar a gravidade da lesão. As informações são da imprensa uruguaia.

O camisa 10 do Uruguai pode ficar fora da Copa do Mundo. Segundo o Ovación, do El País, Arrascaeta deixou o treino sentindo dores musculares e fará exames para determinar a gravidade.

Outros veículos afirmaram que situação de Arrascaeta é difícil. O Telemundo disse que o meio-campista está com "um pé fora do Mundial".