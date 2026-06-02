Arrascaeta deixa treino com dores e pode ficar fora da Copa
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O meio-campista Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, deixou o treino do Uruguai nesta terça-feira (2) com dores e fará exames para determinar a gravidade da lesão. As informações são da imprensa uruguaia.
O camisa 10 do Uruguai pode ficar fora da Copa do Mundo. Segundo o Ovación, do El País, Arrascaeta deixou o treino sentindo dores musculares e fará exames para determinar a gravidade.
Outros veículos afirmaram que situação de Arrascaeta é difícil. O Telemundo disse que o meio-campista está com "um pé fora do Mundial".
Giorgian De Arrascaeta sentiu fisicamente e está muito complicado de cara para a Copa do Mundo. Rádio Carve Deportiva, sobre lesão de Arrascaeta em treino do Uruguai
A Federação Uruguaia de Futebol ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Inclusive, Arrascaeta vem de fratura na clavícula, sofrida em jogo pelo Flamengo.
O camisa 10 do Rubro-Negro caiu de mal jeito contra o Estudiantes, pela Libertadores, e teve que passar por cirurgia. O jogador trata o problema com o departamento médico da seleção.
O Uruguai está no Grupo H do Mundial. A estreia da Celeste Olímpica será contra a Arábia Saudita, no dia 15, às 19h (de Brasília), em Miami.