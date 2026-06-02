No duelo dos carrascos mais recentes da seleção brasileira, venceu a vilã da Copa de 2018. A Bélgica aplicou 2 a 0 sobre a Croácia em amistoso disputado nesta terça-feira, em Rijeka, antes da viagem das seleções para a disputa do Mundial de 2026 em Estados Unidos, Canadá e México.

Tielemans e Lukaku fizeram os gols da vitória belga. Em jogo de baixa inspiração e muita cautela, coube ao meio-campista do Aston Villa-ING o dever de abrir o placar, aos 38 minutos do primeiro tempo, aproveitando uma bobeira da defesa croata. No último lance do jogo, o camisa nove do Napoli-ITA fechou a conta.

As gerações não são mais as mesmas? Do time da Bélgica que eliminou o Brasil nas quartas do Mundial de 2018, apenas seis permanecem no elenco: Courtois, Meunier, Tielemans, Witsel, De Bruyne e Lukaku. Já na Croácia são dez os remanescentes da equipe semifinalista de 2022: Livakovic, Gvardiol, Budimir, Modric, Kovacic, Vlasic, Kramaric, Perisic e Sutalo, além do treinador Zlatko Dalic.