O presidente dos EUA, Donald Trump, fez um post ao lado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) uma semana após o encontro com o senador na Casa Branca. "Foi muito legal ter o Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca, um jovem esperto que ama seu país, o Brasil, muito".

Flávio esteve junto Trump na última terça-feira. Em entrevista a jornalistas, ele afirmou que seu principal pedido junto ao presidente americano foi a designação das facções criminosas PCC e CV como terroristas. Na quinta-feira, dois dias depois do encontro, o governo americano fez o anúncio por meio do secretário do Estado, Marco Rubio, que afirmou que as organizações são as mais perigosas do país.

Nas imagens, Flávio aparece ao lado do empresário bolsonarista Paulo Figueiredo e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que acompanharam as agendas em Washington. Além de Trump, eles também estiveram com o secretário do Estado, Marco Rubio, e o vice-presidente JD Vance.