O site da NBC, emissora de TV dos Estados Unidos, publicou um ranking com os 25 jogadores que ela considera os melhores que irão jogar a Copa do Mundo 2026.

Apenas dois brasileiros estão na lista de "jogadores imperdíveis" para acompanhar na Copa. Raphinha é o 7º colocado no ranking da NBC, enquanto Vini Jr. é o 19º.

O francês Kylian Mbappé é o melhor jogador da Copa de acordo com a NBC. Lamine Yamal, da Espanha, em 2º lugar e Ousmane Dembélé, da França, em 3º, fecham o pódio dos craques.