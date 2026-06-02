A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (2) uma operação para investigar um suposto esquema de corrupção, desvio de recursos públicos e fraudes em licitações envolvendo contratos firmados entre a Prefeitura do Recife e uma empresa prestadora de serviços terceirizados. A ação contou com apoio da CGU (Controladoria-Geral da União).

Segundo a investigação, uma empresa contratada pelo município teria pago vantagem indevida a um agente público do alto escalão da administração municipal. Os indícios surgiram durante a Operação Firenze, quando foram apreendidos canhotos de cheques que, segundo os investigadores, apontam para os pagamentos.

Os fatos investigados estão relacionados a contratos de terceirização de mão de obra executados em 2020. Naquele ano, conforme o inquérito, a Prefeitura do Recife repassou cerca de R$ 25,8 milhões à empresa sob investigação. Desse montante, aproximadamente R$ 17 milhões tiveram origem em recursos federais.