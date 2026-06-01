O São Paulo começou o mês de maio em 4° lugar no Campeonato Brasileiro, com vantagem no placar agregado sobre o Juventude na Copa do Brasil e comandado por Roger Machado. Agora, o Tricolor Paulista encerra o seu mês mais conturbado até aqui com somente uma vitória no período, uma série de lesões, crises com jogadores e com Dorival Júnior como técnico.

Mês marcado por lesões

São Paulo começou o mês com pé esquerdo. Lucas, que voltava de lesão, rompeu o tendão de Aquiles no dia 3 de maio, em empate por 2 a 2 contra o Bahia. Inclusive, nesse jogo, o Tricolor Paulista cedeu o empate nos acréscimos do segundo tempo.