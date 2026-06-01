Se João Fonseca carrega o orgulho de ter derrotado o lendário Novak Djokovic, seu próximo adversário nas quartas de final de Roland Garros também traz essa façanha no currículo e em uma final de Masters 1000.

Jakub Mensik bateu o sérvio na decisão de Miami, adiando o centésimo título do ex-número 1 do mundo. Por isso, o tcheco dificilmente vai se intimidar com a grande fase do brasileiro no saibro francês e promete um confronto duro entre os representantes da nova geração do tênis.

Força em quadra