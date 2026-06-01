01 de junho de 2026
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IMPRUDÊNCIA

Sem cinto, jovem capota carro e escapa só com ferimentos leves

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Um jovem de 21 anos ficou ferido após perder o controle do carro, bater contra uma árvore e capotar nesse domingo (31), no bairro Água Verde, em Curitiba (PR).

O motorista conduzia um Renault Sandero em direção à Avenida Água Verde quando aconteceu a colisão seguida do capotamento.

O jovem relatou aos socorristas que não usava cinto de segurança no momento do acidente.

Apesar da destruição do veículo, ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao Hospital do Trabalhador com ferimentos leves.

O motorista afirmou que outro veículo teria atingido seu carro antes da perda de controle. No entanto, conforme o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), não foram encontrados indícios da participação de outro automóvel na ocorrência.

O caso foi registrado como colisão contra árvore.

Com informações do Banda B.

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