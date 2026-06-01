Um jovem de 21 anos ficou ferido após perder o controle do carro, bater contra uma árvore e capotar nesse domingo (31), no bairro Água Verde, em Curitiba (PR).

O motorista conduzia um Renault Sandero em direção à Avenida Água Verde quando aconteceu a colisão seguida do capotamento.

O jovem relatou aos socorristas que não usava cinto de segurança no momento do acidente.