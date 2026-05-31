Um jovem gigante tenista tcheco vai ser o próximo adversário do brasileiro João Fonseca nas quartas de final de Roland Garros.

O carioca bateu o norueguês Casper Ruud neste domingo (31) e avançou no torneio de Paris. O próximo duelo deve ocorrer na terça-feira (2), em horário ainda a ser definido.

Jakub Mensik, 20, carimbou a sua vaga ao derrotar o russo Andrei Rublev (13º do mundo), 28, também neste domingo, por 3 sets a 2, com parciais de 6/3,7/6 (8-6), 4/6, 2/6 e 6/3, em 3 horas e 45 minutos.