Dois dias depois de eliminar o maior vencedor de Grand Slams da história, João Fonseca voltou à quadra principal de Roland Garros na tarde deste domingo (31) cercado de expectativas. Fez um jogo firme contra o norueguês Casper Ruud, 27, vencendo por 3 sets a 1 (7/5, 7/6, 5/7 e 6/), para avançar às quartas de final do Aberto da França, tornando-se o sétimo brasileiro da história a chegar a esta fase do torneio.

É a primeira vez desde 2004 que um brasileiro vai tão longe na chave individual masculina do torneio. O último foi Guga Kuerten, que assistiu à vitória do carioca bem de perto, das arquibancadas da quadra Philippe-Chatrier.

Pela chave feminina, Bia Haddad Maia foi até a semifinal em 2023, em outro feito histórico para o Brasil. Os demais quatro tenistas do país que jogaram quartas em Paris foram Carlos Lelé Fernandes e Maria Esther Bueno na era amadora e Thomaz Koch e Fernando Meligeni na era aberta --período compreendido a partir de 1968.