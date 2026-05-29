Piloto do helicóptero que atuou no socorro de Michael Schumacher em 2013, Yannick Dainese detalhou o socorro ao heptacampeão mundial de Fórmula 1.

O piloto diz que só entendeu a dimensão do chamado quando a equipe foi orientada a cortar qualquer registro. "Um dos socorristas pulou para dentro do helicóptero com o médico da equipe de emergência e me disse: 'Estamos indo até Schumacher!'. Pensei que ele estivesse brincando, mas quando o comandante nos ordenou que removêssemos nossos microfones e câmeras GoPro e proibiu jornalistas de nos acompanharem, percebi que era verdade. Não fazemos perguntas, não conversamos uns com os outros. Cada um se isola na sua própria bolha. O importante é se desapegar de todas as emoções para se manter no auge do desempenho", afirmou Yannick Dainese ao L'Equipe.

Ele reconheceu a tensão por se tratar de uma celebridade. "Infelizmente, a montanha cobra muitas dívidas dos esquiadores. Para mim, ele era apenas mais um esquiador gravemente ferido. Subconscientemente, claro, a pressão existia, porque, mesmo não sendo fã de Fórmula 1, eu sabia que ele era idolatrado como um deus. Ainda é impressionante ver uma celebridade como ele confinada em uma maca. Não quis falar com a imprensa antes para evitar problemas", disse.