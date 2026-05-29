Acabou. Nunca antes na história de uma chave principal do tênis um brasileiro havia realizado o feito de derrotar Novak Djokovic.

O carioca João Fonseca conseguiu isso nesta sexta-feira (29), ao avançar às oitavas de final de Roland Garros batendo o maior campeão de Grand Slams da história por 3 sets a 2, de virada.

Até então, apenas um brasileiro havia derrotado Djokovic no circuito. Em 2004, o paulista Júlio Silva, com 24 anos, ganhou do até então desconhecido sérvio de 17 anos nas quartas de final do qualifying (torneio classificatório) do Challenger de Reggio Emilia, na Itália. O resultado não pode ser diminuído, mas para efeito de estatísticas da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), jogos que não são da chave principal não são computados nos confrontos diretos.