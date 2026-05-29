O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (29) que vai reenviar o nome de Jorge Messias para a vaga do STF (Supremo Tribunal Federal) ao Senado, mesmo após a Casa ter rejeitado a indicação do advogado-geral da União.

"Eu perdi a indicação do meu ministro da Suprema Corte. Eu fiquei triste, porque ele não foi derrotado por incompetência jurídica, é um dos melhores advogados deste país. Ele não foi derrotado porque tem uma ficha suja na vida dele, é um dos mais íntegros deste país. Ele foi derrotado por uma questão simplesmente política. E o que vai acontecer, senadores? Eu vou mandar o Messias outra vez", disse Lula.

Ele afirmou, ainda, que o reenvio do nome será feito em respeito à função presidencial. "Sou eu que indico. O Senado pode derrotar alguém se ele não tiver competência jurídica. Então o Senado diga: 'Eu não vou votar em você porque você é um advogado mequetrefe'", afirmou Lula em evento em Laranjeiras (SE), onde anuncia investimentos da Petrobras.