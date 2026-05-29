Um homem disse ter sido agredido após reclamar do som alto de uma igreja em frente à sua casa, em Balneário Camboriú (SC). A Polícia Civil investiga o caso.

Tiago Alves, 43, afirma que a discussão com um outro homem começou após uma reclamação de barulho. O caso aconteceu no dia 18 de maio, quando ele foi até o templo em frente à sua casa, incomodado com o som.

Segundo a vítima, o homem mandou que ele voltasse para casa e parasse de reclamar. A discussão evoluiu para ameaças e, depois, agressões. Alves afirma ter levado ao menos quatro socos.