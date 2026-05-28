A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (28) um projeto que garante a pais e responsáveis o direito de pedir a internação de adolescentes dependentes químicos em comunidades terapêuticas. A proposta contou com apoio massivo da bancada evangélica e vai ao Senado.

O projeto foi aprovado de maneira simbólica, ou seja, sem possibilidade de verificação de votos. As bancadas de oposição e uma ala do centrão orientaram favoravelmente. O governo Lula e o PT não orientaram. Somente a federação Psol-Rede pediu voto contrário.

O governo, porém, tentou retirar a proposta de pauta, mas foi voto vencido. Somente 99 deputados foram favoráveis a adiar a votação, enquanto 277 apoiaram a manutenção do projeto no plenário da Câmara para deliberação.