A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que endurece as penas para crimes sexuais praticados no ambiente digital. O texto moderniza regras do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e tenta acompanhar uma realidade cada vez mais preocupante: o uso da tecnologia, redes sociais e até inteligência artificial para exploração, manipulação e divulgação de conteúdos sexuais. A proposta ainda seguirá para análise do Senado Federal.
O que muda na prática?
A proposta amplia situações consideradas criminosas, incluindo conteúdos manipulados digitalmente, montagens, deepfakes e imagens criadas por inteligência artificial, mesmo sem nudez explícita ou contato físico real. O foco passa a ser o contexto sexual ou exploratório da imagem. Além disso, crimes relacionados à exploração sexual infantil passam a ser classificados como hediondos, o que torna o cumprimento da pena mais rigoroso e reduz possibilidades de benefícios legais.
O avanço da inteligência artificial preocupa
Um dos pontos que mais chama atenção no projeto é o reconhecimento de que a inteligência artificial passou a ser utilizada também na prática de crimes digitais. Hoje, tecnologias capazes de criar imagens falsas, alterar vídeos, simular vozes e manipular conteúdos já fazem parte da realidade e vêm sendo usadas para enganar vítimas, criar situações inexistentes e dificultar investigações.
A proposta tenta acompanhar essa evolução ao prever punições mais severas quando recursos tecnológicos forem utilizados para facilitar crimes, ocultar identidades ou ampliar a disseminação de conteúdos ilícitos. O debate ganhou força justamente porque a inteligência artificial tornou determinadas práticas mais sofisticadas, rápidas e difíceis de rastrear, criando desafios inéditos para autoridades, plataformas digitais e usuários.
O que muda para as investigações digitais?
Entre as novidades está a chamada "ronda virtual", permitindo monitoramento de ambientes digitais públicos relacionados a crimes sexuais. Além disso, a proposta prevê agravantes para criminosos que utilizem mecanismos para ocultar rastros digitais, como falsificação de IP e ferramentas de anonimização usadas de forma ilícita. Ao mesmo tempo, o texto deixa claro que tecnologias legítimas de privacidade, como VPNs e proxies utilizados para segurança pessoal ou empresarial, continuam permitidas quando usadas para fins lícitos.
O desafio vai além da lei
Embora o endurecimento das penas seja importante, o combate à violência sexual no ambiente digital depende também de prevenção, educação digital e participação das famílias, especialmente nos casos que envolvem menores, porque, muitas abordagens criminosas começam em jogos online, redes sociais ou aplicativos aparentemente comuns. Por isso, orientação, diálogo e supervisão continuam sendo fundamentais, especialmente quando crianças e adolescentes estão conectados desde cedo.
A tecnologia evoluiu rapidamente, e os mecanismos de proteção precisam acompanhar essa realidade, mas nada substitui um bom acompanhamento e a conscientização familiar. Prevenção é sempre a melhor escolha!