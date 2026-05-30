A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que endurece as penas para crimes sexuais praticados no ambiente digital. O texto moderniza regras do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e tenta acompanhar uma realidade cada vez mais preocupante: o uso da tecnologia, redes sociais e até inteligência artificial para exploração, manipulação e divulgação de conteúdos sexuais. A proposta ainda seguirá para análise do Senado Federal.

O que muda na prática?

A proposta amplia situações consideradas criminosas, incluindo conteúdos manipulados digitalmente, montagens, deepfakes e imagens criadas por inteligência artificial, mesmo sem nudez explícita ou contato físico real. O foco passa a ser o contexto sexual ou exploratório da imagem. Além disso, crimes relacionados à exploração sexual infantil passam a ser classificados como hediondos, o que torna o cumprimento da pena mais rigoroso e reduz possibilidades de benefícios legais.