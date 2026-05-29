Uma empresária investigada por maus-tratos a animais confessou à polícia que produzia e comercializava vídeos nos quais coelhos e pintinhos eram torturados e mortos para atender a um público que buscava conteúdo de excitação sexual. As gravações eram vendidas para compradores de países europeus por valores entre 20 e 50 euros.

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Segundo o depoimento, os vídeos foram produzidos entre 2020 e 2021. A suspeita afirmou que deixou a atividade e declarou arrependimento por ter participado de conteúdo de zoosadismo (pornografia e tortura envolvendo animais).