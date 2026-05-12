Pelo menos mil animais foram resgatados a partir de investigações da Polícia Civil de São Paulo no primeiro trimestre deste ano sobre zoosadismo, violência contra animais transmitida ao vivo em plataformas digitais, principalmente no Discord.

Segundo a polícia, os dados ainda não possuem base consolidada para comparação histórica, mas o volume de ocorrências já é tratado como reflexo do avanço de grupos organizados que usam a internet para disseminar violência extrema entre adolescentes e jovens.

A delegada Lisandréa Salvariego, chefe do Noad (Núcleo de Observação e Análise Digital), unidade especializada da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) criada para combater crimes digitais, afirma que o zoosadismo funciona como porta de entrada para crimes como estupro virtual, indução à automutilação, incentivo ao suicídio e até, em casos extremos, ataques a escolas.