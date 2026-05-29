Uma empresária investigada por maus-tratos a animais confessou à polícia que produzia e comercializava vídeos nos quais coelhos e pintinhos eram torturados e mortos para atender a um público que buscava conteúdo de excitação sexual. As gravações eram vendidas para compradores de países europeus por valores entre 20 e 50 euros.
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Segundo o depoimento, os vídeos foram produzidos entre 2020 e 2021. A suspeita afirmou que deixou a atividade e declarou arrependimento por ter participado de conteúdo de zoosadismo (pornografia e tortura envolvendo animais).
A mulher foi alvo de mandado de busca e apreensão num imóvel na região central de São Paulo. De acordo com a investigação, ela foi identificada pela tatuagem, e os calçados utilizados nas gravações foram recolhidos como prova.
Apesar da confissão, ela não foi presa. A legislação prevê punição mais severa para casos de maus-tratos envolvendo cães e gatos, enquanto crimes contra outros animais são enquadrados na Lei de Crimes Ambientais, que estabelece penas mais brandas.
O caso é investigado pelas autoridades como de maus-tratos, zoosadismo e comercialização de vídeos de violência.
Com informações do Metrópoles.