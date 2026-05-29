Um jovem de 25 anos foi morto a tiros após ser roubado por uma dupla de assaltantes no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, na última quarta-feira (27).

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Vítima foi identificada como Gabriel Souza Bueno. Ele e a esposa, de 24 anos, estavam em uma motocicleta à noite, na rua Joaquim Guerra de Azevedo, no Jardim do Colégio quando foram abordados.