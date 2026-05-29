O PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho), as duas maiores facções criminosas do país, disputam rotas do tráfico, territórios e influência no sistema carcerário brasileiro.

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Enquanto o PCC foi criado no sistema penitenciário paulista, após o massacre do Carandiru, presídio desativado na zona norte de São Paulo, o CV domina o crime organizado no Rio de Janeiro desde a década de 1970.