Como surgiram as maiores facções do país? Entenda
| Tempo de leitura: 2 min
O PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho), as duas maiores facções criminosas do país, disputam rotas do tráfico, territórios e influência no sistema carcerário brasileiro.
Leia mais: EUA podem dificultar combate do Brasil a facções, diz Gakiya
Enquanto o PCC foi criado no sistema penitenciário paulista, após o massacre do Carandiru, presídio desativado na zona norte de São Paulo, o CV domina o crime organizado no Rio de Janeiro desde a década de 1970.
As facções foram classificadas como organizações terroristas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira (28).
A decisão acontece após a visita do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, ao presidente Trump e outros membros do gabinete americano, como Marco Rubio, do Departamento do Estado, e JD Vance, vice-presidente dos EUA.
Raio-x das maiores facções do Brasil
PCC (Primeiro Comando da Capital)
Criação: 1993
Origem: Taubaté (SP)
Base histórica: sistema prisional paulista
Como surgiu
Criado após o massacre do Carandiru, o PCC nasceu dentro das prisões paulistas com discurso de proteção aos detentos
Como cresceu
Expandiu-se pelos presídios e depois passou a atuar no tráfico internacional, especialmente em rotas ligadas ao Paraguai e à Bolívia
Áreas de influência
São Paulo, região centro-oeste, fronteiras internacionais e portos usados para exportação de cocaína
Marcos históricos
2001: mega-rebelião em SP
2006: ataques coordenados em São Paulo
CV (Comando Vermelho)
Criação: década de 1970
Origem: Ilha Grande (RJ)
Base histórica: favelas do Rio
Como surgiu
O CV nasceu durante a ditadura militar no presídio da Ilha Grande, no Rio
Como cresceu
Fortaleceu-se nas favelas cariocas e depois avançou para rotas do tráfico na região norte
Áreas de influência
Rio de Janeiro, Amazonas, Pará e rotas amazônicas
Marcos históricos
1980: expansão nas favelas do Rio
Anos 2010: avanço no Norte do país
Guerra entre as facções
A aliança entre PCC e CV se rompeu na década de 2010, intensificando disputas por rotas do tráfico e controle de presídios em diferentes estados
Linha do tempo
1970 - Surge o Comando Vermelho
1992 - Massacre do Carandiru
1993 - Criação do PCC
2001 - Mega-rebelião do PCC
2006 - Ataques em São Paulo
Anos 2010 - Rompimento entre PCC e CV