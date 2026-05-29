A decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas só vai prejudicar o combate ao crime organizado dentro do Brasil.

Leia mais: EUA determinam que CV e PCC são organizações terroristas

Segundo o promotor Lincoln Gakiya, que atua no combate ao PCC há duas décadas, a classificação pode dificultar investigações e comprometer cooperações já em andamento entre as polícias e promotorias do Brasil e dos EUA no combate ao crime organizado.