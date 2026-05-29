A influenciadora digital Deolane Bezerra passou a ser mencionada em nova denúncia registrada na Polícia Legislativa do Senado Federal, relacionada ao suposto plano para atentar contra a vida do senador Flávio Bolsonaro.

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De acordo com informações divulgadas pelo Metrópoles, o boletim de ocorrência foi formalizado após declarações do cantor MC Misa, que afirmou, durante entrevista a um canal na internet, que o tal plano envolveria Deolane, integrantes do Primeiro Comando da Capital e agentes políticos. Até o momento, não foram apresentados documentos ou provas públicas que sustentem as acusações.