A influenciadora digital Deolane Bezerra passou a ser mencionada em nova denúncia registrada na Polícia Legislativa do Senado Federal, relacionada ao suposto plano para atentar contra a vida do senador Flávio Bolsonaro.
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De acordo com informações divulgadas pelo Metrópoles, o boletim de ocorrência foi formalizado após declarações do cantor MC Misa, que afirmou, durante entrevista a um canal na internet, que o tal plano envolveria Deolane, integrantes do Primeiro Comando da Capital e agentes políticos. Até o momento, não foram apresentados documentos ou provas públicas que sustentem as acusações.
A denúncia surge enquanto Deolane permanece presa preventivamente desde 21 de maio, em investigação sobre supostos esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao PCC. As apurações também analisam possíveis vínculos da influenciadora com familiares de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado pelas autoridades como líder da facção.
Segundo a publicação, a investigação sobre o suposto atentado ainda está em fase inicial. Por ora, não há confirmação de que Deolane seja formalmente investigada por envolvimento em qualquer plano contra o senador.
Com informações do Metrópoles.