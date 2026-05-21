A advogada e influenciadora Deolane Bezerra recebeu repasses diretos em sua conta de uma transportadora suspeita de ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital), diz a Polícia Civil de São Paulo.

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Ela foi presa nesta quinta-feira (21) sob suspeita de participar do esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa.