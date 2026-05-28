Um grupo de 18 trilheiros enfrentou duas horas de espera no topo do Pico da Aliança, em Alvarenga, no Vale do Rio Doce, após ser surpreendido por forte neblina, ventos intensos e baixas temperaturas durante a madrugada de domingo (24).
A trilha começou por volta da 1h e o grupo alcançou o topo da montanha às 4h, antes do horário previsto para o nascer do sol. Segundo o guia Willian Bitencourt, a mudança repentina nas condições começou ocorreu quando os participantes já estavam no pico.
Sem abrigo, os trilheiros permaneceram expostos ao frio e à umidade, utilizando casacos, luvas, cachecóis e toucas para se proteger. A descida só foi iniciada por volta das 7h, quando as condições permitiram o retorno.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais não precisou ser acionado.
Willian, que atua como guia na região, afirmou que já fez dezenas de visitas ao local, mas nunca havia presenciado situação semelhante.
Com informações do g1.