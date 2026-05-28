Um grupo de 18 trilheiros enfrentou duas horas de espera no topo do Pico da Aliança, em Alvarenga, no Vale do Rio Doce, após ser surpreendido por forte neblina, ventos intensos e baixas temperaturas durante a madrugada de domingo (24).

A trilha começou por volta da 1h e o grupo alcançou o topo da montanha às 4h, antes do horário previsto para o nascer do sol. Segundo o guia Willian Bitencourt, a mudança repentina nas condições começou ocorreu quando os participantes já estavam no pico.

Sem abrigo, os trilheiros permaneceram expostos ao frio e à umidade, utilizando casacos, luvas, cachecóis e toucas para se proteger. A descida só foi iniciada por volta das 7h, quando as condições permitiram o retorno.