28 de maio de 2026
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PAI DE AUTISTA

GCM bate em morador que reclamou de barulho de igreja

Por | da Rede Sampi
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O servidor foi afastado pela corporação e responde a um procedimento administrativo.
O servidor foi afastado pela corporação e responde a um procedimento administrativo.

Um morador de Balneário Camboriú (SC) foi agredido com socos por um guarda municipal de folga por reclamar do som alto de uma igreja evangélica em 18 de maio. A vítima, Tiago Alves, que relata enfrentar o problema há quatro anos devido ao impacto na rotina do filho autista, já registrou 17 boletins de ocorrência sobre o barulho. O servidor foi afastado das atividades de rua pela corporação e responde a um procedimento administrativo.

O caso, com registro de ferimentos e atendimento médico para a vítima, aconteceu em frente à Igreja Assembleia de Deus Missão Avivalista. O templo já é alvo de ação civil do Ministério Público por poluição sonora movida em 2025. Segundo o órgão, a instituição realizou reformas recentes de isolamento acústico e teve a liberação para funcionar após novas perícias apontarem ruídos dentro do limite legal.

Em notas oficiais, a prefeitura informou que fiscalizações recentes da Secretaria do Meio Ambiente detectaram pouca diferença entre o barulho do culto e o som ambiente da própria rua. A administração da igreja lamentou o episódio de violência e declarou que a agressão foi um fato isolado, sem ligação com as atividades do templo, reforçando que todas as exigências judiciais sobre a acústica já foram cumpridas.

Com informações do g1.

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