Um morador de Balneário Camboriú (SC) foi agredido com socos por um guarda municipal de folga por reclamar do som alto de uma igreja evangélica em 18 de maio. A vítima, Tiago Alves, que relata enfrentar o problema há quatro anos devido ao impacto na rotina do filho autista, já registrou 17 boletins de ocorrência sobre o barulho. O servidor foi afastado das atividades de rua pela corporação e responde a um procedimento administrativo.

O caso, com registro de ferimentos e atendimento médico para a vítima, aconteceu em frente à Igreja Assembleia de Deus Missão Avivalista. O templo já é alvo de ação civil do Ministério Público por poluição sonora movida em 2025. Segundo o órgão, a instituição realizou reformas recentes de isolamento acústico e teve a liberação para funcionar após novas perícias apontarem ruídos dentro do limite legal.

Em notas oficiais, a prefeitura informou que fiscalizações recentes da Secretaria do Meio Ambiente detectaram pouca diferença entre o barulho do culto e o som ambiente da própria rua. A administração da igreja lamentou o episódio de violência e declarou que a agressão foi um fato isolado, sem ligação com as atividades do templo, reforçando que todas as exigências judiciais sobre a acústica já foram cumpridas.