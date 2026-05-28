Dois cães foram resgatados em situação extrema de maus-tratos em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), após serem encontrados se alimentando da carcaça de um filhote morto. Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná.

Segundo a investigação, os animais estavam sem comida e água em um quintal tomado por sujeira, fezes e infestação de pulgas e carrapatos. De acordo com a ONG SOS 4 Patas, os cães apresentavam anemia e desnutrição severa.

A polícia informou que havia três animais no imóvel. Um deles morreu e teve parte do corpo consumida pelos outros cães, que estavam há semanas sem alimentação adequada.