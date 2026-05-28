A Câmara Municipal de São Paulo publicou na segunda-feira (25) a exoneração de Talita Greco, assessora parlamentar do PT vista em uma academia durante horário de expediente.

Segundo o Diário Oficial, a exoneração foi feita a pedido da servidora.

Funcionária da liderança do PT nomeada em março, Talita é sócia de uma academia em Jundiaí, cidade distante 60 quilômetros da capital, onde foi vista às 11h05 da última segunda-feira (18).