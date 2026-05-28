Uma viatura da Polícia Civil de São Paulo capotou ao ser atingida por um carro na manhã dessa quarta-feira (27), na Zona Norte de São Paulo. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Guajarás e Lopes da Costa e foi registrado por uma câmera de segurança.
As imagens mostram a viatura, com o giroflex ligado, entrando no cruzamento quando é atingida lateralmente por um Chevrolet Cobalt. Com o impacto, o veículo policial tombou e ficou de cabeça para baixo.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, dois policiais civis ficaram feridos. O motorista do outro carro também sofreu ferimentos.
De acordo com a Polícia Militar, as três vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu e encaminhadas para hospitais da região.
A SSP informou que a viatura trafegava por uma via com sinalização de parada obrigatória.
Com informações do g1.