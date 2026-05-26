Um acidente com ônibus do transporte coletivo deixou ao menos sete pessoas feridas no início da manhã desta terça-feira (26), na rua Dênis Chaudet, no Jardim Jaqueline, zona oeste de São Paulo.

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O motorista do veículo, da empresa Alfa Rodobus, que trafegava no sentido centro, perdeu o controle e bateu em um sobrado, que ficou parcialmente destruído.