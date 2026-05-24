Com um belo gol de Zakaria Labyad na reta final, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0. A partida aconteceu neste domingo, pela rodada 17 do Brasileirão, na Neo Química Arena.
Labyad marcou aos 43 do segundo tempo após cruzamento de Matheuzinho. O marroquino acertou um chute cruzado de primeira de dentro da área.
Após mais de dois meses fora, o holandês Memphis Depay ficou à disposição de Fernando Diniz pela primeira vez e entrou no segundo tempo, atuando pouco mais de 30 minutos.
O Timão chegou a 21 pontos e foi ao 15º lugar, se afastando do Z4. O Galo é o 12º, também com 21 pontos.
O próximo jogo do Corinthians é na quarta, pela Libertadores, contra o Platense, encerrando a fase de grupos. O Atlético joga na Sul-Americana, também na quarta, contra o Puerto Cabello.
Como foi o jogo
Gustavo Henrique aparece na área. O primeiro grande lance do jogo veio aos 4 minutos com o zagueiro chegando de surpresa. Yuri Alberto recebeu de André, e o atacante deixou para Gustavo Henrique bater cruzado, como um centro avante, passando muito perto da trave.
Atlético responde com pressão. Nos minutos seguintes, foi o time visitante que criou mais chances, mas faltou cuidado. Cuello chutou por cima do gol, e Renan Lodi perdeu boa oportunidade com um chute fraco.
Bidon tenta de longe. Depois de uma sequência de ataques atleticanos, o Corinthians reagiu com Matheus Bidu avançando e tocando para o meio. Bidon finalizou e a bola pegou curva, mas saiu à esquerda do gol.
Gol impedido. Victor Hugo driblou o meio do campo do Corinthians e acelerou o ataque atleticano. Renan Lodi cruzou rasteiro e Cuello mandou para o gol, mas o argentino recebeu o passe em posição irregular e o lance foi anulado já no campo.
Segundo tempo tem falta de criatividade. As equipes trabalharam a bola com poucas conclusões no alvo. Se Hugo Souza e Everson foram pouco acionados na primeira etapa, a história se repetiu para os goleiros por boa parte da etapa final. Aos 15 minutos, Memphis entrou no lugar de André.
Kaio César sai do banco e tenta. Destaque ofensivo do Corinthians, Kaio César apareceu na área e chutou no meio do gol, mas Everson, bem posicionado, segurou com tranquilidade.
Bernard desperdiça. Após cruzamento, o atacante do Galo subiu mais que a zaga e cabeceou para o gol, mas não pegou em cheio e viu a bola passar por cima do travessão.
Matheuzinho bate no gol. O lateral corintiano recebeu na direita e entrou na área chutando rasteiro, tentando o canto, mas Everson agarrou.
Corinthians faz gol da vitória na reta final. Kaio César criou com Matheuzinho, que cruzou na área para a chegada de Labyad. O marroquino acertou um chute de primeira, pegando em cheio para dar a vitória ao Timão.
FICHA TÉCNICA
Corinthians 1 x 0 Atlético-MG
Campeonato Brasileiro 2026 -- 17ª rodada
Data e horário: 24 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein
Assistentes: Rafael da Silva Alves e Anne Kesy Gomes de Sá
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
Cartões amarelos: Cuello, Ruan (CAM), Yuri Alberto (COR)
Público total: 42.920
Renda: R$ 3.117.460,07
Gol: Labyad (43'/1ºT)
Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniele (Allan), André (Memphis), Breno Bidon (Carrillo), Garro (Labyad), Lingard (Kaio César) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz
Atlético-MG: Everson, Natanael, Ruan, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Maycon, Victor Hugo (Minda), Bernard (Cisse), Cassierra, Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez