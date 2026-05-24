Athletico-PR aproveita expulsão, vence Remo de virada e vai ao G4
O Athletico-PR venceu o Remo por 2 a 1, de virada, pela rodada 17 do Campeonato Brasileiro. A bola rolou no Estádio Mangueirão, em Belém.
Viveros marcou duas vezes para o time paranaense e virou o artilheiro do Brasileirão com 10 gols. Jajá fez o gol azulino, mas levou o vermelho direto por fazer gesto obsceno para Benevídez.
Com o resultado, o Athletico chega a 27 pontos, ocupando a 4ª colocação. O Remo segue na zona de rebaixamento, em 19º, com 15 pontos.
As equipes voltam a jogar no próximo fim de semana pelo Brasileirão. O Remo recebe o São Paulo no domingo, enquanto o Athletico encontra o Mirassol no sábado.
Remo sai na frente, e Athletico arranca empate antes do intervalo. A partida foi equilibrada, porém com poucas chances perigosas no primeiro tempo. O time mandante abriu o placar com Jajá no início, e aos 45 veio o empate do Furacão com Viveros.
Athletico teve gol anulado. O visitante reagiu depois do gol sofrido, mas teve a comemoração frustrada. Marcelo Rangel espalmou um chute cruzado e a bola sobrou para um novo ataque. Tchamba desviou e a bola bateu no braço de Zapelli antes de entrar. O lance foi invalidado após a análise do árbitro de vídeo.
Remo fica com um a menos. Nos acréscimos da etapa inicial, Jajá discutiu com jogadores do Athletico e reagiu com gesto obsceno. O árbitro foi chamado para avaliar o lance e decidiu expulsar o jogador azulino.
Virada paranaense. Jogando com um a mais, o Athletico iniciou o segundo tempo com presença no ataque e logo virou o placar. Viveros deixou o segundo dele na partida e ainda assumiu a artilharia da competição com 10 gols.
VAR anula marcação de pênalti e terceiro gol do Athletico. No fim do segundo tempo, Marcelinho caiu na área após contato com Claudinho e Rodrigo José Pereira de Lima assinalou a penalidade para o Remo. Após revisão no monitor, o árbitro entendeu que não houve força o suficiente para a marcação. O Athletico ainda ampliou o placar na reta final com Leozinho, mas o lance foi anulado por impedimento no passe para o atacante.
FICHA TÉCNICA
Remo 1 x 2 Athletico-PR
Campeonato Brasileiro, 17ª rodada
Data e horário: 24 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio do Mangueirão, em Belém
Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima
VAR: José Cláudio Rocha Filho
Cartões amarelos: Zapelli, Felipinho (CAP), Marcelinho (REM)
Cartão vermelho: Jajá (REM)
Gols: Jajá (CAP) 13'/1ºT, Viveros (REM) 45'/1ºT, Viveros (REM) 7'/2ºT
Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk, José Welison (Zé Ricardo), Patrick (Picco), Vitor Bueno (Gabriel Poveda), Yako Pikachu (Matheus Alexandre), Alef Manga (Diego Hernandez), Jajá. Técnico: Léo Condé
Athletico: Santos, Benavídez, Aguirre, Arthur Dias, Gilberto (Julimar), Felipinho (Riquelme), Jadson, Claudinho, Zapelli (Leozinho), Mendoza, Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann