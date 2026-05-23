O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) disse ter acionado a polícia e que registrará boletim de ocorrência contra um repórter do site The Intercept Brasil que foi até a casa da sua família no Texas, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (22).

O site revelou que o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência, cobrou do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, a quitação de parcelas de financiamento do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal suspeita que recursos do banqueiro foram usados para financiar despesas de Eduardo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, sob o título "associados ao PCC bateram em minha porta", o ex-deputado aparece em frente à residência afirmando que a esposa havia ligado nervosa para contar que havia uma pessoa no local. Segundo ele, o homem se apresentou como repórter e fez perguntas aos vizinhos.