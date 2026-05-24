O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino rejeitou um pedido de liberdade para a influenciadora Deolane Bezerra, presa preventivamente na última quinta-feira (21). Ela é alvo de uma investigação sobre lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital, o PCC. A empresária nega.

A defesa de Deolane fez uma reclamação constitucional ao STF após ter um pedido rejeitado na 3ª Vara da Comarca de Presidente Venceslau (SP). Ela pediu a revogação da prisão ou a substituição do regime fechado pela prisão domiciliar ou pela aplicação de medidas cautelares.

Nos autos, a defesa sustentou que a decisão pela prisão "desconsiderou que a reclamante possui filha menor de apenas 9 anos". Ao STF, a empresária apontou que, por esse motivo, "deveria ter sido decretada, no máximo, a prisão domiciliar".