24 de maio de 2026
TRAGÉDIA

Pedestre é atropelado por 2 carros e morre em rodovia no litoral

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
Motorista do segundo carro que atropelou pedestre ficou no local para esclarecimentos
Um pedestre morreu neste domingo (24) após ser atropelado por dois carros na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na cidade de Itanhaém, litoral de São Paulo.

A pessoa atravessava a pista quando foi atingida pelo primeiro carro. O veículo não foi identificado, e o motorista não permaneceu no local, informou a Concessionária Novo Litoral. O acidente ocorreu por volta de 1h20.

Em seguida, outro carro atropelou a vítima. O motorista do Volkswagen Polo que vinha logo atrás permaneceu no local e disse que não viu a pessoa a tempo. Ele foi liberado quase três horas depois.

O acidente foi no Km 317 da rodovia. Segundo a concessionária, o tempo estava nublado, e as condições do acidente serão investigadas.

Uma das duas faixas da via e o acostamento ficaram interditados. Equipes da concessionária, da polícia técnica e da Polícia Militar Rodoviária atuaram na ocorrência, que foi encerrada às 4h51, com o trecho liberado.

