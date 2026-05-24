A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia não conseguiu reverter o momento ruim que atravessa dentro de quadra nos últimos meses e foi eliminada, neste domingo (24), na primeira rodada do Grand Slam de Roland Garros, em Paris, na França.

Atual 105ª do ranking da WTA (Associação das Tenistas Profissionais), a paulistana de 29 anos foi derrotada pela britânica Francesca Jones, 102ª do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (4) e 6/2, em 2h42 de partida.

As duas já haviam se enfrentando uma vez no circuito, em 2021, na final do WTA 125 Elle Spirit Open, na Suíça, quando Bia Haddad derrotou Jones por 6/4 e 6/3.