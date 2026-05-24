Um jatinho saiu da pista e teve a asa quebrada durante o pouso no Aeroclube de Santa Catarina, localizado no bairro Sertão do Maruim, em São José, por volta de 8h, deste domingo (24).

A aeronave havia decolado de Jundiaí, interior de São Paulo, às 6h48. Apenas o piloto estava no jatinho, segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

A asa direita da aeronave, onde fica o armazenamento do combustível, quebrou durante o incidente.