Bolão feito em Fortaleza, no Ceará, com 100 cotas, e uma aposta simples realizada em uma lotérica na cidade do Rio de Janeiro, vão dividir o prêmio de R$ 336.340.053,67 da Mega-Sena especial de 30 anos sorteada neste domingo (24) pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47. As duas apostas vão receber R$ 168.170.026,00 cada uma. Além das duas apostas que acertaram as seis dezenas, outras 590 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 13.890,02 cada. Outros 37.565 apostadores fizeram quatro acertos e vão levar R$ 311,65, cada.

A imagem mostra vários bilhetes da Mega-Sena dispostos sobre uma superfície. Os bilhetes têm um fundo amarelo com números impressos em várias linhas. Um caneta está posicionada ao lado dos bilhetes.